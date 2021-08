OL : Peter Bosz et les U12 de Lyon, ça balance dur !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas mâché ses mots après le nul concédé par son équipe contre Clermont. Pour Peter Bosz, l'attitude de ses joueurs en fin de match est effarante.

A 3-1 à 10 minutes de la fin, Peter Bosz pensait bien tenir sa première victoire avec l’Olympique Lyonnais ce dimanche contre Clermont. Mais dans un scénario noire, qui a même failli tourner à la catastrophe à l’ultime seconde, l’OL a finalement concédé le nul face aux visiteurs, ce qui a provoqué la colère des supporters lyonnais. Pour l’entraîneur néerlandais de Lyon, tout cela est totalement stupéfiant, Bosz ayant bien du mal à comprendre l’écroulement de son équipe à l’occasion d’une fin de match totalement délirante. Pour le successeur de Rudi Garcia, tout cela est réellement incompréhensible.

🎙 Le coach Peter Bosz après #OLCF63 : "Je suis très déçu car on ne doit jamais faire match nul aujourd'hui. On a très bien joué en première mi-temps. C'était beaucoup mieux que face à Angers. La confiance n'était plus là après le deuxième but de Clermont." pic.twitter.com/93zshv5MPr — Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2021

« Je suis très déçu, car on ne doit jamais faire match nul. Notre première mi-temps était beaucoup mieux que ce qu’on a fait contre Angers, mais la deuxième peut-être qu’on n’a pas aussi bien joué, mais on a quand même eu des occasions incroyables pour marquer le quatrième but. A un moment on était quatre joueurs devant le gardien de but et on n’a pas marqué. Après le deuxième but de Clermont, la confiance n’était plus là et là on a mal défendu (…) On a très mal fait. Je ne veux pas parler des joueurs individuellement, mais c’est l’équipe qui a perdu deux points. Derrière, on n’a pas bien défendu, devant on doit marquer un quatrième but (…) Je ne peux pas regarder dans la tête de mes joueurs, on ne peut dire qu’ils n’ont pas de qualité (…) On a fait des choses plutôt bonnes pour avoir des occasions, mais l faut marquer. Dans la fin du match, j’ai vu des choses qu’on ne voit pas chez les moins de 12. On donne le ballon aux adversaires, c’est un problème humain, cela ne doit pas arriver, mais cela arrive », constatait, visiblement très affecté, Peter Bosz, après la rencontre. En attendant, l’Olympique Lyonnais ne compte que deux points en trois matchs avant de se déplacer vendredi prochain à Nantes.