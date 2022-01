OL : Peter Bosz a une idée, Paqueta va hurler

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A certains moments de la saison, Peter Bosz a été contraint d’utiliser Lucas Paqueta dans un rôle de pur avant-centre à l’OL.

L’international brésilien de l’Olympique Lyonnais s’en est plutôt bien tiré mais en interne, il n’était pas vraiment heureux de ce positionnement. Il faut dire que Lucas Paqueta, qui aime être influent dans le jeu de son équipe en touchant beaucoup de ballons, est un pur numéro 10 à l'ancienne. En ce sens, le Brésilien a vu ce repositionnement provisoire en attaque comme un véritable sacrifice. Peter Bosz le sait, et le coach néerlandais est reconnaissant envers son meilleur joueur. Avec le retour de blessure de Moussa Dembélé, l’ancien milieu offensif de l’AC Milan a retrouvé son poste de prédilection. Contre le PSG, il était aligné en soutien de l’ex-attaquant du Celtic Glasgow, au côté d’Houssem Aouar.

Paqueta de nouveau aligné en attaque ?

Vapo Vapo do malvadão 🕺🏽🎶 pic.twitter.com/sNvqhYAO1h — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) January 9, 2022

Mais selon les indiscrétions de L’Equipe, il n’est pas impossible dans le futur que Peter Bosz se décide à repositionner Lucas Paqueta en attaque. Et pour cause, l’efficacité des avant-centres de l’OL est famélique depuis le début de la saison : Islam Slimani n’a pas marqué depuis le 7 août, Tino Kadewere depuis le 12 mars et Moussa Dembélé depuis la mi-septembre. « On n'écartera donc pas l'hypothèse que le jeune Bradley Barcola (19 ans), passeur décisif face au Sparta Prague en Ligue Europa (3-0, le 4 novembre), gratte quelques minutes d'ici peu. Mais on écartera encore moins l'hypothèse de voir Peter Bosz aller parler à Paqueta pour lui demander un petit service » croit ainsi savoir le journaliste Vincent Duluc, pour qui il est tout-à-fait possible que Peter Bosz soit contraint de redemander à Lucas Paqueta de jouer au poste d’avant-centre dans les semaines à venir. Un scénario plausible d’autant que l’OL est plus riche au milieu de terrain qu’en attaque avec Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar ou encore Maxence Caqueret.