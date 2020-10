OL : Pellistri, Lyon avait un autre concurrent trop fort pour lui

Dans : OL.

Longtemps annoncé proche de la signature de Facundo Pellistri, l’Olympique Lyonnais a vu sa cible privilégier Manchester United en fin de mercato. Mais en réalité, le club rhodanien était assez loin du compte.

A en croire le président Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais se satisfait largement des opérations réalisées pendant le mercato estival. « Nous avons sauvegardé l'essentiel des forces vives du club, auxquelles nous avons rajouté les demandes de la direction sportive et de l'entraîneur. (...) Nous avons tout fait pour améliorer l'équipe, qui est bien constituée », s’est réjoui le dirigeant au micro d’OL TV. Et pourtant, le demi-finaliste de la Ligue des Champions n’a pas atteint tous ses objectifs. On sait que la direction s’attendait à conclure d’autres départs, et notamment ceux d’Houssem Aouar et de Memphis Depay. Quant au rayon des arrivées, l’Olympique Lyonnais espérait enregistrer la signature de Facundo Pellistri (18 ans).

Le milieu offensif de Penãrol semblait même proche des Gones. Mais en toute fin de mercato, on apprenait son transfert à Manchester United, probablement à partir du mois de janvier 2021. Lyon se serait donc fait chiper sa cible dans la dernière ligne droite. A moins que le propriétaire du Groupama Stadium n’ait jamais vraiment été proche. En effet, le média espagnol Don Balon donne une autre version et affirme que le Real Madrid était le grand concurrent de Manchester United pour l’Uruguayen. Le président Florentino Pérez, à l’affût des jeunes joueurs prometteurs depuis quelques saisons, s’est activé sur ce dossier. Mais les Red Devils ont grande difficulté ont mis le paquet pour convaincre le joueur.