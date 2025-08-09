OL ‍: Pavel Sulc voit déjà plus haut que Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Recruté au Viktoria Plzen, le Lyonnais Pavel Sulc suscite pas mal de curiosité. Les supporters rhodaniens attendent de découvrir le milieu offensif qui aurait pu évoluer dans des championnats plus compétitifs.

Malgré les limites imposées par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a les moyens d’investir sur le marché des transferts. Le club rhodanien a par exemple misé 7,5 millions d’euros hors bonus sur Pavel Sulc, un joueur méconnu dans l’Hexagone. Les supporters des Gones ont hâte de découvrir ce milieu offensif axial annoncé technique, généreux dans l’effort et doté d’une belle frappe de balle.

« Coupe mulet, frappe de mule »



Bienvenue à l’OL, Pavel Šulc 🔴🔵 pic.twitter.com/nLbUXPhVTX — Olympique Lyonnais (@OL) August 4, 2025

Son profil devrait correspondre aux attentes du coach Paulo Fonseca, prédit Cyprien, rédacteur du compte X Tchéquie France. « Oui je pense qu’il peut bien s’adapter au jeu de l’entraîneur. Dans l’intensité qu’il met sur un terrain, il est compatible, c’est un joueur porté sur le collectif et qui n’hésite pas à faire des efforts, a décrit le spécialiste contacté par Ferveur Lyonnaise. C’est un joueur de devoir, il aime le ballon et il aime jouer au foot donc oui cela ressemble à la philosophie de jeu de Paulo Fonseca. » L’international tchèque pourrait bien s’épanouir à Lyon et viser plus haut par la suite.

Le potentiel de Sulc

« Je vais me mouiller un peu. Si on part du principe qu’il va performer, je pense qu’il peut devenir un joueur important pour l’OL et pourquoi pas aller au bout de son contrat (2029). Après pourquoi pas viser un club de Premier League ou le haut de tableau en Bundesliga comme le Borussia Dortmund, a imaginé l’observateur. C’est un joueur qui n’a eu qu’un seul contrat dans sa carrière à Plzen, c’est nouveau pour lui. Après s’il ne réussit pas, je le vois bien évoluer en Bundesliga dans une équipe de bas de tableau, mais je lui souhaite vraiment de faire une belle carrière à Lyon. » Avant sa signature à l'Olympique Lyonnais, Pavel Sulc était notamment convoité par la Lazio, Brighton et l’Eintracht Francfort.