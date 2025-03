OL ‍: Paulo Fonseca pète les plombs et trouve un avocat déroutant

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL pourrait bien terminer sa saison sans entraineur numéro 1... Paulo Fonseca attend sa suspension mais le Portugais a peu de chances d'être épargné après son dérapage envers Benoît Millot lors de Lyon-Brest.

A Lyon, la victoire contre le Stade Brestois dimanche en Ligue 1 au Groupama Stadium a été éclipsée par un épisode encore une fois bien triste pour l'image du football français. En effet, Paulo Fonseca n'a pu retenir ses nerfs et a provoqué physiquement l'arbitre de la rencontre Benoît Millot. Pour son tête contre tête avec l'homme au sifflet, l'ancien entraineur du LOSC pourrait prendre jusqu'à 7 mois de suspension. Ce serait un énorme coup dur pour des Gones qui espèrent terminer en Ligue des champions en fin de saison. Si le geste de Paulo Fonseca est inadmissible, certains lui trouvent quelques circonstances atténuantes, comme le fait par exemple d'évoluer dans un contexte loin d'être sain. C'est notamment l'avis de Frédéric Antonetti.

Paulo Fonseca, tout s'explique ?

Interrogé par L'Equipe sur le dérapage de Paulo Fonseca face à Brest, le consultant pour Canal+ a en effet donné sa vision des choses. Et l'OL en prend pour son grade : « J'étais sanguin, c'est vrai, mais je savais m'arrêter. Fonseca, lui, est allé un peu loin. Au-delà des risques de ce métier, deux autres facteurs ont dû le pousser à s'emporter. Déjà, il sort d'un échec à l'AC Milan et ça, c'est très dur de s'en remettre. Inconsciemment, cela a dû jouer. Après, le contexte lyonnais semble étrange de l'extérieur. La pression y semble démesurée et pas forcément justifiée. Ça a l'air très compliqué et pas très stable là-bas. Combien d'entraîneurs le propriétaire a-t-il déjà utilisés ? » Depuis que John Textor a repris les rênes de l'OL, l'Américain a déjà fait appel à quatre entraineurs différents : Laurent Blanc, Fabio Grosso, Pierre Sage et donc Paulo Fonseca.