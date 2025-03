OL ‍: Paulo Fonseca licencié pour faute grave, Textor doit en profiter

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

La très grosse suspension que risque Paulo Fonseca pourrait être l’occasion pour John Textor de se séparer rapidement de son nouvel entraineur. En tout cas, Jérôme Alonzo est particulièrement véhément contre le patron de l’OL.

Le très vilain geste de Paulo Fonseca contre Benoît Millot, l’arbitre central du dernier match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, va lui valoir une très grosse sanction. Selon toute vraisemblance, il risque d’être suspendu pour une durée d’au moins sept mois. En clair, il ne pourra plus officier jusqu’à la fin de la saison. C’est donc dans ce contexte que se pose la question suivante : John Textor doit-il se séparer de Paulo Fonseca avant la fin de la saison ? Une telle éventualité ne lui coûterait rien puisque le club rhodanien pourrait faire passer le licenciement sous le motif de faute grave. Pour Jérôme Alonzo, c’est maintenant que le patron de l’OL doit montrer qu’il est vraiment le président qu’il prétend être.

Jérôme Alonzo fou de rage contre Textor

OL : Paulo Fonseca craque, la raison intime dévoilée https://t.co/MiVamVzaVz — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

« Il est où John Textor ? T'as l’occasion pour une fois d’être en adéquation... toutes les semaines, tu nous bassines. Toutes les semaines, tu nous dis ‘moi je suis fantastique, moi je suis magnifique’... mais montre moi maintenant. Et en plus ça va coûter zéro. Pour une fois, au delà du sportif, au niveau de l’éthique, tu as l’occasion de montrer qu’avec ça, on ne transige pas. Au lieu de raconter à nous tous comment il faut vivre, montre nous comment tu fais. Et ça dégage, terminé », a crié Jérôme Alonzo sur le plateau de La Chaine L’Equipe. L’ancien gardien de but devenu consultant n’a pas hésité à sortir de ses gonds contre John Textor, lui demandant de s’aligner sur ses propres dires.