OL ‍: Paulo Fonseca est scandalisé

Par Corentin Facy

Suspendu pour neuf mois après son altercation avec Benoît Millot lors du match entre l’OL et Brest, Paulo Fonseca juge toujours que cette sanction était excessive et qu’il ne méritait pas un tel sort.

Ce dimanche encore, Paulo Fonseca sera dans les tribunes du Groupama Stadium pour le match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. L’entraîneur portugais en a désormais l’habitude, lui qui a écopé d’une sanction historique de neuf mois de suspension après son altercation avec Benoit Millot lors du match OL-Brest la saison dernière. L’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan sera donc éloigné du banc de touche et des vestiaires jusqu’au 30 novembre, une véritable injustice pour lui.

Une sanction exagérée selon Fonseca

" C'est une punition injuste."



Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, revient sur sa longue suspension après l'incident avec l'arbitre Benoît Millot en mars dernier. @YassinNfaoui pic.twitter.com/GVkolFeUS8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 31, 2025

Au micro de TF1, Paulo Fonseca est revenu sur la sanction qui lui a été infligé et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach de l’OL ne décolère pas. Au contraire, il estime toujours avoir été victime d’une véritable injustice, une sanction d’une telle ampleur n’ayant jamais été prise auparavant. « Je continue de penser qu’il s’agit d’une punition injuste. Ça n’est jamais arrivé à d’autres entraîneurs. Je compte les jours pour que ça se termine. Bien sûr que depuis la tribune j’ai une vision différente, mais ce n’est pas pareil car je ne peux pas être avec mes joueurs dans le vestiaire » a fait savoir Paulo Fonseca, qui ne comprend pas comment une telle sanction a pu être prise à son encontre, malgré la virulence dont l’entraîneur portugais avait fait preuve auprès de Benoit Millot.

A l’OL, on peut toutefois se féliciter de s’être très bien adapté à cette sanction, avec un Jorge Maciel qui a pris le rôle de numéro un au bord de la pelouse les jours de match. Paulo Fonseca transmet lui ses consignes à ses autres adjoints en temps réel, ce qui lui permet aussi d’apporter les corrections souhaitées à distance pendant les mi-temps. Un bricolage qui prendra donc fin dans trois mois, ce qui risque de paraître encore très long pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.