OL ‍: Paulo Fonseca craque, la raison intime dévoilée

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Paulo Fonseca fête ce mercredi ses 52 ans, mais l'entraîneur portugais risque de recevoir un très vilain cadeau de la part de la commission de discipline. Même s'il n'est pas excusable de son geste contre un arbitre, Fonseca a des circonstances atténuantes.

Que les choses soient claires, il est impossible de justifier que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais se soit aussi salement comporté face à Benoît Millot, dimanche dernier lors du match entre l'OL et Brest. Cependant, Paulo Fonseca est un être humain, et comme tout le monde, il a ses failles, dont certaines ne sont pas apparentes. Tandis que certains supporters de l'OL pleurnichent déjà en criant au complot, une semaine après avoir accusé ceux de l'OM d'en avoir fait autant, Le Progrès avance des raisons qui pourraient avoir contribué à cette explosion de colère de l'entraîneur portugais arrivé il y a quelques semaines de l'AC Milan. Selon nos confrères, cela pourrait être lié à la vie privée de Paulo Fonseca, laquelle est intimement liée à la situation en Ukraine.

Paulo Fonseca a des raisons pour être tendu

OL : Paulo Fonseca écarté, le pire scénario confirmé https://t.co/x0KpGTh3LZ — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

Tandis que le pays envahi par la Russie est au coeur de l'actualité, Paulo Fonseca doit gérer à la fois des soucis familiaux. « Aujourd’hui, Paulo Fonseca vit mal l’éloignement avec ses deux enfants et son épouse ukrainienne, Kateryna, restés à Côme. Et la tension géopolitique extrême en Europe de l’Est a rajouté une sévère couche d’anxiété. Qui peut se mettre à la place d’un foyer toujours marqué par sa fuite d’Ukraine en mars 2022, après une nuit dans un bunker et 30 heures de route non-stop jusqu’à la frontière roumaine, et dont une partie de la famille vit toujours dans le pays envahi par la Russie ? », explique Arnaud Clément, qui suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais pour le compte du quotidien régional. Et ce dernier de citer une source anonyme, mais qui visiblement plaide la cause de Paulo Fonseca : « Cela n’excuse en rien son comportement, mais ce niveau de tension est peu commun. Il avait le regard très sombre dimanche matin avant le match. »

On saura ce mercredi dans la soirée si la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel est sensible à l'ensemble des arguments et témoignages qui sont sortis depuis dimanche. Mais face à cela, il y a aussi la réalité de l'arbitrage, à savoir que Benoît Millot n'avait rien demandé et a encaissé l'attitude enragée de Paulo Fonseca, sans aucune raison valable sportivement. L'avenir de ce dernier à l'Olympique Lyonnais va dépendre de cette sanction qui sera forcément lourde.