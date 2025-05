OL ‍: Paulo Fonseca c'est fini, Lyon réclame le retour de Pierre Sage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En se séparant de Pierre Sage pour nommer Paulo Fonseca il y a six mois, John Textor a fait un choix qui ne s’est pas avéré payant puisque sauf miracle, l’OL ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

De moins en moins défendu par les supporters de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, Paulo Fonseca a définitivement perdu le soutien de la communauté lyonnaise après la défaite à Monaco, samedi soir lors de la 33e journée (2-0). Les choix du technicien portugais sont une nouvelle fois très contestés, ce dernier ayant par exemple décidé de se passer de Rayan Cherki au coup d’envoi du match au stade Louis II afin de renforcer son milieu de terrain avec la titularisation du très critiqué Jordan Veretout. Dans son édition du jour, Le Progrès est d’ailleurs très sévère à l’égard de l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Lille, lequel a semblé perdre pied en Principauté.

P. Sage : 1,93 point par match.

P. Fonseca : 1,72 point par match.



P. Sage : 1,39 but encaissé par match.

P. Fonseca : 1,72 but encaissé par match.



P. Sage : 59% de victoire.

P. Fonseca : 56% de victoire.



P. Sage : n'a pas chié sur P. Fonseca.

P. Fonseca : a chié sur P. Sage. — meltcen • bearcon stan account (@meltcen) May 10, 2025

« En se privant de Cherki au coup d’envoi au profit d’un joueur plus travailleur tel que Veretout, ceci en espérant faire la différence dans la deuxième partie du match, Paulo Fonseca a manqué son pari » écrit le quotidien régional dans son édition du jour, au lendemain de la défaite lyonnaise. Des critiques assez softs, en comparaison avec ce que l’on peut lire sur les réseaux sociaux ce dimanche. Chez les supporters lyonnais, on regrette clairement le départ de Pierre Sage au profit d’un entraîneur qui n’aura finalement convaincu personne. « United à la maison il nous fout Veretout. Old Trafford il nous fout Veretout. Le derby il nous fout Veretout. Bravo pour les piques à Pierre Sage en conférence de presse mais le bilan c'est 7e, 9 mois de suspension et l'une des pires éliminations de l'histoire du club » peste le streameur @SeriousCharly, rejoint dans son analyse par de nombreux supporters lyonnais.

Les critiques pleuvent sur Paulo Fonseca

« On a viré P. Sage pour P. Fonseca qui a pris 9 mois de suspension, qui aura mis Cherki sur le banc sur le match qu’on devait absolument gagner, qui a mis Akouokou titulaire contre MU alors qu’il n’avait pas joué depuis 1 an. Un coach qui coach contre son camp », « Paulo Fonseca devrait peut être un petit peu mieux choisir ses 11 de départ depuis quelques matchs (Manchester, ASSE, Monaco…) plutôt qu’envoyer des pics à Pierre Sage en conférence de presse », « Le manque de respect de Fonseca à l'égard de Pierre Sage et le boomerang ce soir encore. Depuis son arrivée à l'OL, Fonseca n'a pas réussi 5% de ce que Pierre Sage a réalisé. Nous sommes le 10 mai 2025, et la fin de saison, qui devait être européenne, est catastrophique » ou encore « Textor qui vire Sage c'était la pire chose à faire : Fonseca 9 mois de suspension, 31 buts pris en 18 matchs, Pire défaite de l'histoire (United), 4 compos horrible dans les 4 matchs les plus importants de Lyon » peut-on lire sur X, où Paulo Fonseca a définitivement perdu tout crédit chez les supporters lyonnais.

A lire entre les lignes, on croirait même que chez les fans de l'OL, on ne dirait pas non à un retour de Pierre Sage dès la saison prochaine. Un scénario qui semble toutefois improbable, même si l’été risque de nous promettre de grosses surprises dans la capitale des Gaules après une saison terriblement décevante.