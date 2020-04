OL : Paul Pogba à Lyon ce n'était pas une blague

Dans : OL.

Avant de faire ses débuts chez les professionnels à Manchester United, Paul Pogba aurait pu rejoindre l’Olympique Lyonnais. Le milieu français avait choisi les Gones mais un rebondissement a tout fait capoter.

Les révélations de Paul Pogba valent le détour. Dans un podcast diffusé sur le site officiel de Manchester United, le milieu de terrain a fait plusieurs aveux intéressants sur sa jeunesse. Pour commencer, on apprend que le Français n’a pas toujours été fan des Red Devils. Non, le futur Mancunien vibrait davantage pour les Gunners d’Arsenal et ses compatriotes, à commencer par l’attaquant Thierry Henry. Mais surtout, l’international tricolore est revenu sur la signature de son premier contrat professionnel à MU en 2009, à l’âge de 16 ans, au moment où l’Olympique Lyonnais avait d’abord réussi à le convaincre.

« C'était facile de prendre une décision. C'est Manchester United. Pour être honnête, j'étais sur le point de signer à Lyon et ils voulaient me faire passer professionnel, a confié Paul Pogba. Les gens me disaient de ne pas partir à l'étranger, de rester en France, parce que ça allait être difficile. J'ai répondu que non parce Manchester United était le plus grand club au monde. Ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie... Enfin, pour moi c'est vrai que c'est arrivé deux fois. » Passé tout près d’un énorme coup, le président Jean-Michel Aulas a dû s’en mordre les doigts !