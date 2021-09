OL : Pas question de partir, Rayan Cherki dit pourquoi

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Considéré comme le plus grand talent de sa génération, Rayan Cherki a déjà fait quelques apparitions en Ligue 1 mais peine à s’imposer avec l’OL.

Utilisé avec parcimonie par Rudi Garcia la saison dernière, Rayan Cherki ne fait pas non plus office de titulaire aux yeux de Peter Bosz. Le talent du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est pourtant indéniable, mais le joyau de 18 ans doit trouver une certaine régularité pour prétendre à une place de titulaire dans un club aussi prestigieux que l’OL. Afin de s’étoffer et d’accumuler de l’expérience, Rayan Cherki aurait pu être prêté cet été. Mais dans un entretien accordé à Onze-Mondial, le talentueux gaucher a fait savoir qu’il avait rapidement évacué cette possibilité. Son unique objectif est de s’imposer à Lyon au plus vite afin de rendre fier sa ville, celle de ses frères et de ses parents.

Cherki veut s'imposer à Lyon avant de partir

« Je suis resté à l’Olympique Lyonnais, car j’aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi. Parce que moi, je me rappelle d’elle et je me rappellerai toujours d’elle. Quand tu es Lyonnais et que tu joues à l’OL, tu es fier ! Parce que nos grands frères ont kiffé l’OL, nos parents ont kiffé l’OL, nos grands-parents sont venus en France pour habiter à Lyon dans les anciens quartiers. C’est un truc spécial. C’est une vraie fierté de jouer à l’OL » a lancé Rayan Cherki, pour qui un départ n’a donc pas été à l’ordre du jour lors de ce mercato estival. Pourtant, les prétendants ne manquaient pas pour accueillir Rayan Cherki, dont le nom a parfois été associé par la presse étrangère à des cadors européens tels que la Juventus Turin ou encore le Real Madrid. C’est toutefois à Lyon et nulle part ailleurs que Rayan Cherki disputera la saison à venir avec l’objectif de s’imposer du haut de ses 18 ans comme un titulaire en Ligue 1.