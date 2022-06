OL : Pas de tapis rouge pour Lacazette, Dembélé sort les crocs

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une deuxième partie de saison exceptionnelle, Moussa Dembélé n’envisage pas de quitter l’Olympique Lyonnais malgré l’arrivée estivale d’Alexandre Lacazette.

En réussissant à boucler le retour d’Alexandre Lacazette, en fin de contrat du côté d’Arsenal, le club rhodanien a frappé un très grand coup sur le marché des transferts. Si ce come-back du Gone plait à tout le monde autour du Groupama Stadium, la venue de l'international français ne va pas faire les affaires de tout le monde à l’OL. Outre Tino Kadewere, qui va devoir trouver une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu, Moussa Dembélé peut aussi s’inquiéter pour son poste de titulaire à la pointe de l’attaque de l’OL. Malgré cette crainte légitime au moment où un joueur de la trempe de Lacazette revient à l’OL avec le couteau entre les dents, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow n’envisage pas vraiment de quitter Lyon durant ce mercato estival. C’est en tout cas ce qu’explique L’Equipe.

Dembélé veut briller avec Lacazette

Malgré le retour d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé s'imagine rester à l'OL



Le retour d'Alexandre Lacazette n'a rien changé dans l'esprit du capitaine de l'OL, Moussa Dembélé : il se sent bien à Lyon pour l'instant et ne compte pas s'en aller. https://t.co/TZR6X6MJxN pic.twitter.com/2xRtpwBZZz — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 19, 2022

« Dembélé n'a pour l'instant aucune envie de départ. Il se sent bien à l'OL, apprécie sa relation avec Bosz et voit autant en Lacazette un partenaire d'attaque qu'un possible successeur en pointe. À bientôt 26 ans, Dembélé se voit aujourd'hui rester et n'exclut même pas de discuter de son avenir à l'OL plus tard. Mais pourrait-il résister s'il venait à s'installer sur le banc de touche ? C'est l'une des interrogations qui pourrait nourrir les premières journées de Championnat. Le système de jeu, les associations seront scrutés car on voit mal le capitaine se contenter de miettes », peut-on lire sur le site du journal sportif français. Auteur de 21 buts la saison passée et même promu capitaine lors des dernières semaines, Dembélé a conscience qu’il pourra compter sur le soutien de Peter Bosz. Un coach qui sait que Lyon aura besoin de deux pointes de haut niveau pour viser le podium final en L1. Et sachant que Dembélé a souvent brillé dans un système à deux buteurs, dans un rôle de pivot, la volonté de rester de l’attaquant de 25 ans est forcément une très bonne nouvelle pour l’OL.