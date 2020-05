OL : Pas de quarantaine, Lyon reprend l'entraînement le 8 juin !

Dans : OL.

Dans une semaine, Rudi Garcia va retrouver ses joueurs pour la reprise de l'entraînement à l'Olympique Lyonnais. Et à priori tout le monde sera là pour cette rentrée.

Tandis que Jean-Michel Aulas s’escrime toujours pour essayer de convaincre le gouvernement et la LFP de reprendre la saison 2019-2020, ses joueurs s’apprêtent, eux, à retrouver le chemin du centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais. En effet, selon Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche de ses compatriotes footballeurs, l’OL a programmé au lundi 8 juin, dans une semaine, la date de la reprise du travail. Et sur Europe 1, la consultante a fait un état des lieux concernant l’état de forme des joueurs sud-américains du club rhodanien. A priori, tout se présente bien pour Lyon, où l’on va désormais préparer à la fois le 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus, mais également la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et la reprise de la Ligue 1 prévue fin août.

Et Isabela Pagliari de lâcher ses infos. « Les Lyonnais vont reprendre le 8 juin. Il y aura un protocole à suivre, ils débuteront par petits groupes de 3-4 joueurs. Bien évidemment, la première semaine, ils vont faire beaucoup de tests physiques, du cardio aussi (...) Rafael travaille beaucoup chez lui, il se sent très bien. Quant à Bruno Guimaraes, il est allé s’entraîner sur un terrain à Lyon avec son agent. Ils ont vraiment tous hâte de reprendre l’entraînement collectif avec Lyon. Rafael, Marcelo et Bruno Guimaraes sont restés en France. Marcal est déjà Lyon depuis mercredi dernier. Jean Lucas va revenir le 5 juin. On attend juste les informations par rapport à Thiago Mendes. Mais l’ancien joueur de Lille devrait revenir dans les prochains jours afin de ne pas manquer la reprise collective », explique la journaliste brésilienne, qui réfute donc l’hypothèse d’une mise en quarantaine des joueurs rentrés du Brésil, le gouvernement français n’ayant rien prévu dans ce sens.