OL : Paqueta vendu malgré l'argent de Textor ?

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Paqueta fait partie des joueurs de l'OL susceptibles de quitter le club cet été lors du mercato. L'international brésilien est courtisé par certaines équipes de Premier League, comme Tottenham.

L'OL compte bien démarrer un nouveau cycle dès la saison prochaine. La récente arrivée en tant que propriétaire majoritaire de l'Américain John Textor va dans ce sens. Pas mal de mouvements sont à prévoir pour l'OL, que ce soit au niveau des arrivées ou des départs. Sans coupe d'Europe à jouer la saison prochaine, certains joueurs phares ne sont pas contre un départ du club rhodanien. C'est notamment le cas de Lucas Paqueta. L'international brésilien, précieux la saison passée malgré certains trous d'air, se verrait bien jouer en Premier League. Et alors qu'on l'imaginait bien rejoindre son ami Bruno Guimaraes à Newcastle, un autre club anglais veut tenter sa chance pour l'ancien de l'AC Milan : Tottenham.

Paqueta et la Premier League, ça matche

🌎 @LucasPaqueta97 est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 de la saison !



Vous avez été plus de 20 000 à participer, merci à tous 🤝 pic.twitter.com/FC3VViH5m4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 13, 2022

Selon les informations de Football.london, les Spurs sont séduits à l'idée de recruter Lucas Paqueta dans les prochaines semaines. Le profil technique de Paqueta a tapé dans l'oeil d'Antonio Conte, qui souhaite se construire une équipe ambitieuse pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Tottenham disputera la Ligue des champions et ne veut pas faire de la figuration dans la reine des compétitions européennes. Si Paqueta n'est pas forcément contre une arrivée à Londres et en Premier League, les Londoniens vont néanmoins devoir négocier au prix fort avec l'OL, qui demande près de 50 millions d'euros pour lâcher Lucas Paqueta, encore sous contrat dans le club rhodanien jusqu'en 2025. Auteur de 43 matchs toutes compétitions confondues pour 11 buts et 7 passes décisives délivrées la saison passée avec l'OL, Paqueta aspire à jouer les premiers rôles, peu importe son équipe. La récente arrivée de John Textor peut également changer la donne et le persuader que Lyon reste le meilleur projet pour le Brésilien. Dans les colonnes de L'Equipe en février dernier, Paqueta rappelait en tout cas son désir de rester à l'OL et d'emmener le club en Ligue des champions : « Je suis très heureux ici et je compte bien m'inscrire dans la durée. Ici, je suis redevenu qui je suis vraiment et j'ai retrouvé ma confiance. Je veux faire un grand championnat et je veux surtout porter ce maillot de l'OL en Ligue des Champions ». Problème, il faudra encore patienter au minimum une saison avant de goûter à la C1. Pas un argument de poids pour l'OL et ses ambitions...