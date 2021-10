OL : Paqueta remplace Fekir dans les cœurs lyonnais, la preuve

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De l’avis de nombreux observateurs, Lucas Paqueta est le meilleur joueur du championnat de France de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives, l’international brésilien de l’Olympique Lyonnais réalise un superbe début de saison. Au-delà des statistiques, Lucas Paqueta a pris une importance énorme dans le jeu de son équipe, au point de devenir indispensable et de ne jamais être mis au repos par Peter Bosz. Sans surprise, Lucas Paqueta est ainsi devenu l’un des joueurs préférés des supporters de l’OL. En effet, à en croire les informations obtenues par le site Olympique et Lyonnais, un maillot sur deux vendu par la boutique officielle de l’OL est floqué du nom de Lucas Paqueta et de son numéro dix.

En tête des ventes de maillot à Lyon

La dynamique est incroyable et pourrait dépasser la hype Nabil Fekir, qui explosait les records de vente de maillots en 2018. A ce jour, Lucas Paqueta est très nettement le joueur de l’OL qui fait vendre le plus de maillots, devant certains chouchous du public rhodaniens comme Bruno Guimaraes ou encore Houssem Aouar. Lors des deux saisons précédentes, Memphis Depay était le plus gros vendeur de maillots de l’OL.

Aimer le football = aimer @LucasPaqueta97 ☄️ — Margot Dumont (@Margot_Dumont) October 3, 2021

Mais cet été, l’international néerlandais a fait le choix de ne pas prolonger et de rejoindre le FC Barcelone. Pour se consoler, les supporters lyonnais se sont donc rués vers le maillot de Lucas Paqueta. Et pour l’heure, ils ne doivent pas le regretter. Sélectionné par Tite pour les matchs de la sélection brésilienne contre le Venezuela, la Colombie et l’Uruguay, l’ancien joueur de l’AC Milan marche sur l’eau. La Seleçao souhaitant surfer sur sa forme, il devrait d’ailleurs enchainer avec une nouvelle titularisation sous le maillot du Brésil cette nuit. Il sera notamment aligné à Gerson, la recrue star du mercato estival de l’Olympique de Marseille, au milieu de terrain.