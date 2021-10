OL : Paqueta plus fort que Messi, Peter Bosz stoppe le délire

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Auteur d’un excellent début de saison, Lucas Paqueta fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais son entraîneur, Peter Bosz, ne veut pas le dire tout haut.

L’homme fort du début de saison de l’Olympique Lyonnais s’appelle sans aucun doute Lucas Paqueta. Créateur de l’équipe, indispensable dans l’entrejeu, le Brésilien fait aussi parler ses qualités de finisseur. Il a inscrit quatre buts en dix matchs pour le moment. Il a aussi délivré une passe décisive. L’ancien joueur de l’AC Milan réalise régulièrement des gestes spectaculaires, est à l’origine des plus belles actions lyonnaises. Lucas Paqueta ne rechigne pas non plus devant les efforts défensifs et gratte des ballons. Ces qualités font de lui l’un des meilleurs joueurs de cette Ligue 1. Mais selon son entraîneur, Peter Bosz, il n’est pas l'élément le plus fort du championnat de France.

« Le meilleur joueur du championnat ? On ne peut pas dire ça »

« Il a des qualités pour garder le ballon. Il a un très bon pied gauche. Le meilleur joueur du championnat ? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas comparer un attaquant à un défenseur. Je pense toujours collectif. Je regarde l'équipe qui prend du plaisir à jouer et joue de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? On perd trop de ballons, on manque trop d'occasions. On progresse, mais on peut faire mieux », a assuré Peter Bosz en conférence de presse avant le derby de ce dimanche soir contre l’AS Saint-Etienne. L'entraîneur néerlandais préfère parler de l'aspect collectif. Et Lucas Paqueta est incontestablement l'un des responsables du redressement de l'OL depuis quelques semaines. Quoi qu'il en soit, l'international brésilien, suspendu et grand absent du 5-0 infligé à l’ASSE à Geoffroy Guichard, en janvier dernier, sera bien présent cette fois-ci. Et il ne reste pas souvent muet depuis deux matchs comme actuellement.