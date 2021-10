Dans : OL.

Par Claude Dautel

Recruté pour 20 millions d'euros à l'AC Milan en 2020, Lucas Paqueta fait désormais parler de lui dans toute l'Europe. Lyon a frappé un grand coup au mercato l'an dernier, c'est clair et net.

Déjà bien en forme depuis le début de la saison de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta a ajouté un épisode à la belle histoire d’amour que le Brésilien a avec les supporters de l’OL. En organisant un retour supersonique du Brésil, et en insistant lourdement auprès de Peter Bosz pour entrer en jeu contre Monaco, moins de 48 heures après avoir disputé un match important avec la Seleçao, l’ancien Milanais a fini d’emballer tout le public du Groupama Stadium. Car l’entrée en jeu de Lucas Paqueta à la 67e minute du match face à l’ASM a permis à Lyon de débloquer la situation et de s’imposer, le Brésilien délivrant même une passe décisive de toute beauté lors du deuxième but signé Jason Denayer en toute fin de rencontre. Lucas Paqueta a fait exploser de bonheur les tribunes du stade lyonnais, où il est devenu le chouchou au point d’avoir un chant à sa gloire, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

La valeur de Lucas Paqueta explose sur le marché des transferts

Tandis que tout le monde a salué la performance de Lucas Paqueta contre Monaco, surtout dans les conditions que l’on connaît, la question est désormais de savoir si non seulement le joueur brésilien est le meilleur footballeur actuel de Ligue 1, mais même l’un des meilleurs en Europe. Pour Christian Lanier, qui suite depuis des années les matchs de l’Olympique Lyonnais et a vu passer des légendes au sein du club de Jean-Michel Aulas, il est clair qu’en dépensant 20 millions d’euros pour le recruter à l’AC Milan, Juninho et le président de l’OL ont fait une monstrueuse opération, qui peut d'abord rapporter énormément sur le plan sportif, puis devenir un énorme bonus financier pour Lyon en cas de revente dans quelques saisons.

Et le journaliste lyonnais de s'enflammer lui aussi sur le cas Lucas Paqueta. « Depuis Sonny Anderson, Juninho, Lisandro, a-t-on vu à Lyon un joueur suscitant autant d’admiration ? (...) Au moment où le débat est lancé pour savoir si Lucas Paqueta est tout simplement le meilleur joueur de Ligue 1, les réseaux sociaux constituent une caisse de résonance quant à sa popularité (...) Le joueur lui, a bien été déniché par Juninho. C’est peut-être bien le coup du XXIe siècle… », écrit Christian Lanier au sujet de Lucas Paqueta, sous contrat jusqu’en 2025 et dont la valeur a déjà presque doublé selon les sites spécialisés. Du côté de l'AC Milan, on doit probablement se mordre les doigts d'avoir laissé partir si facilement celui que le club italien était allé chercher au Flamengo pour 38,5 millions d'euros.