OL : Paqueta futur flop à West Ham, Londres en panique

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Paqueta s'est engagé ce lundi avec West Ham. Le club londonien a déboursé plus de 60 millions d'euros pour s'attacher les services du Brésilien.

L'OL vient de subir une grande perte sur le marché des transferts. En effet, Lucas Paqueta vient de signer pour 5 saisons avec West Ham. Si un transfert de l'ancien Milanais était dans les tuyaux, son départ en fin de mercato a sans doute de quoi frustrer certains fans lyonnais, soucieux de savoir comment Peter Bosz gérera les choses dorénavant. Car Lucas Paqueta était un élément très important de l'OL et débloquait très souvent des situations mal engagées. Son arrivée à West Ham, dans un club en grande difficulté dans le jeu depuis le début de la saison, a aussi de quoi soulever quelques questions concernant l'avenir de Paqueta. Pour Julien Laurens, expert du football anglais, pas certain que ce transfert soit une grande réussite...

Paqueta et West Ham, attention au crash !

Lucas #Paqueta quitte l’Olympique Lyonnais.



Le milieu auriverde s’engage pour 5 ans à West Ham. Le montant du transfert s’élève à 61,63M€ dont 18,68M€ de bonus étalés sur 5 ans.



Un intéressement de 10% sur une plus-value éventuelle s’ajoute à ce montant. pic.twitter.com/JaTDazlX6c — Inside Gones (@InsideGones) August 29, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet donné son avis sur le choix de Paqueta. « J'ai eu peur qu'il regarde le match contre Aston Villa et qu'il change d'avis... David Moyes, c'est compliqué. Cela ne fonctionnera pas si West Ham ne fait pas évoluer sa façon de jouer. David Moyes, c'est son rôle de mettre Paqueta dans les meilleures conditions. En plus Paqueta est inconstant. Il faut construire autour de lui et ça marchera. Mais dans le West Ham de cette saison, qui est sur un style de jeu minimaliste, il n'a pas sa place et pas sûr que David Moyes en ait les capacités », a notamment prévenu Julien Laurens, qui espère voir un Lucas Paqueta épanoui dans sa nouvelle équipe, malgré de gros doutes sur le jeu des Hammers. West Ham affrontera Tottenham à domicile ce mercredi soir en Premier League. Un match que pourrait disputer le Brésilien, très attendu par les fans de sa nouvelle équipe.