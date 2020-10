OL : Paqueta et Depay régalent, Garcia aux anges

Dans : OL.

L’entraîneur lyonnais Rudi Garcia était satisfait par la performance de ses joueurs à l’occasion du déplacement de l’OL à Strasbourg ce dimanche.

Rudi Garcia (entraîneur de Lyon, après la victoire 3-2 sur la pelouse de Strasbourg) : « On sait que c’est difficile de venir gagner ici. On l’a fait. C’est une victoire méritée avec trois buts marqués. Nos attaquants ont été performants. Il y a aussi les bons débuts de Paqueta. Ceux qui sont entrés en jeu nous ont beaucoup aidé. C’est un résultat qu’on est allés chercher tous ensemble. Dans le contenu, cela a ressemblé à ce qu’on faisait d’habitude mais on a été plus efficace. On veut enchaîner pour remonter vers le haut. Il y a des choses encore à améliorer comme le but encaissé en fin de première période. On a su combattre après la pause et avoir beaucoup d’occasions pour se remettre à l’abri ».