OL : Paqueta à Newcastle, une photo enflamme Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique Lyonnais n'a pas répondu aux attentes cette saison. Du coup, l'avenir de certains joueurs est plus incertain que jamais. C'est notamment le cas pour Lucas Paqueta.

L'Olympique Lyonnais est un club ambitieux avant chaque début de saison. Il faut dire que l'effectif rhodanien a de quoi en faire saliver plus d'un en Ligue 1. Mais rien ne s'est passé comme prévu lors de cet exercice 2021-22. En coupes, l'OL a été éliminé de piteuses façons. Et en championnat de France, les Gones n'ont pas répondus présents. Conséquences ? Aucune coupe d'Europe ne sera jouée la saison prochaine. Un fait majeur qui devrait se faire ressentir sur le marché des transferts cet été. Déjà, on sait que les prêts d'Emerson et de Tanguy Ndombele ne seront pas prolongés par l'OL. Si Maxence Caqueret a lui décidé de s'inscrire dans la durée à l'OL en signant un nouveau bail, la donne pourrait bien être différente pour Lucas Paqueta. Le Brésilien, joueur phare du club, est très courtisé, notamment en Premier League du côté de Newcastle. En fin de contrat en 2025, l'ancien de l'AC Milan ne sera cependant pas bradé par Jean-Michel Aulas.

Paqueta sur les traces de Guimaraes ?

Une photo prise dans la propriété de Bruno Guimaraes, qui se trouve actuellement à.... Newcastle avec Lucas Paqueta 😳.



Reste à savoir le maillot que porte Lucas... pic.twitter.com/hBJYleguya — Gones Media (@Media_Gones) May 18, 2022

L'hiver dernier, l'OL surprenait en cédant Bruno Guimaraes à Newcastle, fraîchement racheté par un fonds saoudien. Les Magpies ont dû débourser près de 50 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain. Un départ qui avait d'ailleurs affecté son ami Lucas Paqueta, qui se poserait de plus en plus de questions sur son futur à Lyon. Si son nom est associé à celui du PSG, le milieu de terrain pourrait cependant bien finir par rejoindre Guimaraes à Newcastle. Et ce n'est pas une récente photo (à voir ci-dessus) qui circule sur les réseaux sociaux qui rassurera les fans de l'Olympique Lyonnais sur le sujet. On peut en effet voir Lucas Paqueta chez Guimaraes dans sa maison de Newcastle. Problème, Paqueta semble porter une tunique de... Newcastle, soit la même portée par son compatriote. Un cliché qui ne passe pas inaperçu chez certains amoureux de l'OL. « C’est le maillot de Newcastle de cette année avec le sponsor KAYAK sur le côté » ; « 1 c’est Paqueta et pas Guimarães qui aurait dû signer à Newcastle 2 il se considère comme frères, 3 que Paqueta parte avec une belle offre (la même que Guimarães) c’est bien » ou encore « Mdr j'ai hâte que Paqueta dégage », pouvait-on notamment voir comme commentaires sur Twitter...