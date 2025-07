OL ‍: Panique en interne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais et ses supporters attendent désormais avec angoisse le passage du club en appel. Même si l'OL se maintient en Ligue 1, le séisme sportif risque d'être violent.

Elle semble loin l'époque où le slogan « l’OL est une formidable raison d’être heureux » était lancé à chaque instant par les fans lyonnais. Même si cette saison, l'équipe de Paulo Fonseca a livré quelques bons matchs, la fin de saison a été totalement ratée et en plus John Textor laisse le club exsangue et au bord du précipice. A moins d'une semaine du verdict de la commission d'appel concernant la relégation de Lyon en Ligue 2, la tension est extrême dans la totalité des secteurs du club rhodanien.

Car même si Michele Kang parvient à trouver les fonds nécessaires pour sauver l'Olympique Lyonnais du désastre que serait une descente, la milliaire américaine ne pourra pas permettre à Paulo Fonseca de compenser les départs que le club s'apprête à enregistrer et qui sportivement vont plomber son effectif. Julien Huët, correspondant du Parisien à Lyon, confirme que dans les bureaux de l'OL, l'heure est à la déprime et que désormais l'avenir semble bien sombre du côté du Groupama Stadium.

Une grande purge se prépare à l'Olympique Lyonnais

En attendant la décision des instances sportives, le constat est déjà fait. « En interne, personne ne s’attend à une grande campagne de recrutement. Même si la DNCG valide le dossier, la marge de manœuvre restera étroite. On parle ici d’un sauvetage, pas d’une relance. Si l’OL passe, ce sera au prix d’un effectif affaibli, sans garantie sportive. Et si l’appel aboutit, un autre défi s’imposera immédiatement : après avoir arraché un maintien administratif, comment bâtir une équipe capable de se maintenir sportivement en Ligue 1 la saison prochaine ? », explique le journaliste, qui sent que le scénario catastrophe se profile pour l'Olympique Lyonnais, même si la relégation en Ligue 2 serait forcément un drame absolu.