OL : Où est passé Maxwel Cornet ? Il inquiète à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire contre Angers vendredi soir au Groupama Stadium, Maxwel Cornet n’a pas livré une grande prestation sur son côté droit. Associé à Fekir, Terrier et Memphis en attaque, l’international ivoirien ne parvient plus à briller. Et cela fait un moment que ça dure. Forcément inquiétant à l’approche du sprint final pour Le Progrès, qui se demande bien quand l’ancien Messin, qui n'a jamais vraiment fait l'unanimité auprès des supporters de l'Olympique Lyonnais, va retrouver le chemin des filets.

« L’international ivoirien est dans le dur. Il enchaîne les prestations sans relief et ne trouve plus le chemin des filets. C’est d’autant plus inquiétant que l’OL va avoir besoin de tout le monde dans ce sprint final » explique le quotidien, qui a par ailleurs poussé un coup de gueule sur la fin de match très laborieuse de l’OL, qui a encore joué à se faire peur. « Il est dit que l’OL n’aura jamais cette saison de marge de manœuvre ou cette sérénité qui lui permettrait d’éviter les peurs. Ainsi, dans un match qu’il aurait dû largement remporter, il se paya une fin de match pas du tout prévue avec cette bévue de Lopes et ce but contre son camp de Tousart. Et l’on se surprit à regarder plusieurs fois le temps additionnel ». Assurément, Cornet et l’ensemble du collectif lyonnais devront être bien plus solides face à Bordeaux, Lille et Marseille dans les prochaines semaines.