OL : Où es-tu Lacazette ? Réglage en cours à Lyon

Par Mehdi Lunay

Dimanche après-midi, l'OL s'est remis en selle de belle manière en battant 2-0 Feyenoord. Néanmoins, tout n'a pas été parfait, notamment la relation entre Alexandre Lacazette et ses milieux. Le profil de l'ancien gunner diffère de ceux des autres attaquants lyonnais.

Après la claque subie la veille par l'équipe B contre le modeste Willem II, les tauliers de l'OL ont permis de quitter les Pays-Bas sur une bonne note. Les Lyonnais ont dominé les récents finalistes de la Ligue Europa conférence, Feyenoord, sur leur terrain 2-0. Toutefois, si l'on scrute les détails de la performance lyonnaise, Peter Bosz a encore du travail pour améliorer le contenu. Bien que premier buteur du match, Alexandre Lacazette n'a pas connu le meilleur après-midi de sa carrière. L'avant-centre de l'OL a été difficile à trouver pour ses partenaires sur le terrain.

Pour trouver Lacazette, Reine-Adelaide demande du temps

Un constat partagé par son coéquipier, également buteur dimanche, Jeff Reine-Adelaide. Le milieu de terrain a concédé avoir peiné à trouver l'attaquant, à cause notamment du pressing adverse. « C'est un profil différent de Moussa (Dembélé). Aujourd'hui, on doit s'adapter à lui, c'est un joueur plus mobile, qui se déplace beaucoup entre les lignes. Sur ce match, ça a été un peu plus dur de le trouver, il nous ont bien pressés donc on a jeté des ballons, mais il va nous apporter pour la suite car en Ligue 1, on aura souvent la balle et on va réussir à échanger avec lui », a t-il confié après la rencontre.

Mais, comme il l'a souligné juste avant, les automatismes devraient arriver avec le temps et permettre à l'OL de bénéficier de la qualité d'Alexandre Lacazette. « On joue sur le même côté avec Karl Toko Ekambi, c'est un peu plus facile. On a plus d'espaces pour se trouver, alors qu'Alex est dans le cœur du jeu, les adversaires sont plus proches de lui. Cela va se faire petit à petit, il ne faut pas être impatient. Je suis confiant car c'est un footballeur de qualité, il peut décrocher ou partir en profondeur », a t-il ajouté. Le jeu collectif autour de Lacazette reste le dernier détail à peaufiner car du côté des qualités de buteur du Guadeloupéen c'est déjà solide, en témoigne son magnifique but dimanche.