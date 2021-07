OL : Onana à Lyon, un obstacle de moins

Dans : OL.

A la recherche d’un gardien de but au mercato, Peter Bosz souhaite faire venir André Onana à l’OL.

Le profil de l’international camerounais de l’Ajax Amsterdam plaît énormément à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui apprécie notamment son jeu au pied de grande qualité. Peter Bosz et André Onana ont collaboré à l’Ajax, ce qui explique également ce choix du coach néerlandais. Ces derniers jours, un accord de principe a d’ores et déjà été annoncé entre André Onana et l’OL, qui négocie maintenant son transfert avec l’Ajax Amsterdam. En fin de contrat dans un an et suspendu pour dopage jusqu’en novembre, Onana ne sera pas retenu par l’Ajax, mais l’intérêt de l’Inter Milan pour le Camerounais était de nature à inquiéter Juninho. Il n’y a finalement pas de quoi s'affoler selon Fabrizio Romano, qui a livré des informations rassurantes pour l’OL au sujet de l’intérêt milanais.

« André Onana a trouvé un accord avec l’OL » confirme le journaliste, avant de poursuivre. « L’Ajax et la direction de Lyon ne sont pas encore d’accord. Les négociations se poursuivent, Peter Bosz insiste pour que le transfert se concrétise. L’Inter Milan souhaite également recruter Onana, mais uniquement en tant que joueur libre en juin 2022 s’il reste à l’Ajax cette saison ». Autant dire que les Nerrazzuri ne seront pas un obstacle pour l’OL dans la mesure où ils n’envisagent pas de recruter Onana avec un transfert payant cet été. Une information tout de même surprenante dans la mesure où la valeur marchande d’Onana se situe en-dessous de 10 ME en raison de sa suspension pour dopage et l’échéance de son contrat. L’Inter Milan, en proie à de grosses difficultés financières, n’a visiblement pas les moyens de faire une exception à 7 ou 8 ME. Tant mieux pour l’OL, qui dispose d’une voie royale pour signer un très gros coup avec André Onana.