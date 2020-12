OL : On vient, on gagne et on s'en va, Garcia connaît la chanson

Dans : OL.

Les équipes qui visent le podium de Ligue 1 avancent à un rythme infernal et l'Olympique Lyonnais ne doit pas laisser filer le moindre point.

Après un début de saison assez compliqué, et comme Rudi Garcia l'avait annoncé, l'OL s'est redressé une fois que le très long mercato estival 2020 s'est terminé. Invaincu depuis deux mois, le club de Jean-Michel Aulas carbure à plein régime ce qui lui a permis de revenir à seulement deux points du Paris Saint-Germain, ce qui semblait totalement improbable à un moment de la saison. Reste que l'Olympique Lyonnais n'est pas le seul club de Ligue 1 à bien carburer, l'OM, Lille et même Monaco étant désormais lancés à plein régime dans cette saison 2020-2021 assez surprenante. Pour l'entraîneur de l'OL, il est évident que l'heure n'est pas aux cadeaux, et dimanche soir face à Metz, Lyon se doit de prendre les trois points.

Rudi Garcia le sait, face à une formation messine qui s'est bien redressée, Memphis et ses coéquipiers n'ont pas le droit de se rater, sous peine de gâcher les efforts réalisés pour revenir sur le podium. « Il faut continuer à gagner dès qu’on a l’opportunité, pour pouvoir se mettre à l’abri, d’une contre-performance possible à un moment. Pour l’instant, on n’a pas droit à une contre-performance. J’ai beaucoup de respect pour Metz, et ce sera difficile comme ça l’a été à Angers, mais on se doit de gagner là-bas. Il y aura ce week-end des confrontations directes. Quand on gagnait des matches dernièrement, on n’était pas sûr de prendre des points à des équipes au-dessus dans le haut de tableau, mais là, si on gagne à Metz, on sera certain d’en prendre au moins à deux équipes », constate l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lequel a bien étudié le calendrier de la Ligue 1.