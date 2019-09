OL : On n’entend plus JM Aulas, Juninho a pris le pouvoir

Dans : OL, Ligue 1.

A l’approche d’un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, on s’attend généralement à ce que Jean-Michel Aulas lance les hostilités.

C’est effectivement l’habitude du président rhodanien, toujours inspiré lorsqu’il s’agit de rappeler les avantages dont dispose le champion de France. Mais cette fois, on n’aura sans doute pas droit au célèbre refrain sur le Qatar et le fair-play financier. Le dirigeant n’a probablement pas changé d’avis sur le sujet, mais force est de constater qu’il garde le silence depuis le début de la saison. Pas de sortie médiatique, pas même un message sur Twitter, son terrain de jeu favori. Non, Jean-Michel Aulas n’est plus le patron omniprésent que l’on connaissait.

Rien d’étonnant selon L’Equipe, qui rappelle que le président s’était engagé à rester dans l’ombre et à faire confiance à Juninho. C’est pourquoi le directeur sportif a pris la parole à plusieurs reprises, notamment pour secouer ses joueurs en difficulté lors des dernières rencontres. La seule véritable intervention de JMA concerne la récente prolongation d’Anthony Lopes, seulement en interne. Reste à savoir si le boss de l’OL résistera à la tentation de s’exprimer si son équipe ne réagit pas face au PSG dimanche soir.