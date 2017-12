OL : On comprend mieux pourquoi le Barça veut Aouar

Dans : OL, Mercato, Liga.

C'est LE joueur qui excite tout le monde du côté de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a mis le feu à la communauté des fans de l'OL en signant un doublé de gala dimanche lors de la renversante victoire de Lyon à Amiens. Forcément, si on ajoute à cela l'intérêt affirmé du FC Barcelone pour le milieu de terrain de 19 ans, il y a l'ensemble des ingrédients pour faire de l'histoire d'Houssem Aouar, une success-story comme l'OL en produit régulièrement.

Car en plus d'être un footballeur talentueux, Houssem Aouar est un garçon très sympa avec ses coéquipiers et un professionnel exemplaire. « Au-delà du joueur, c’est la personnalité qu’il dégage dans l’effectif et dans sa vie de tous les jours. Houssem est un joueur qui a tout compris. Il est conscient de ses qualités, il a la tête sur les épaules, il est à l’écoute de tout, il est toujours en train de travailler à l’entraînement, il en demande tout le temps. Quand on travaille comme ça, ce qui lui arrive, c’est totalement mérité. C’est un garçon adorable », a expliqué, sur RMC, Anthony Lopes.