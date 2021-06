OL : On a retrouvé Bruno Cheyrou !

Dans : OL.

Dans l'ombre de Juninho depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais en 2020, Bruno Cheyrou n'a pas été mis à l'écart suite aux récents changements.

Le 25 mai 2020, Bruno Cheyrou, fraîchement libéré par le PSG où il travaillait avec l’équipe féminine, rejoignait l’Olympique Lyonnais comme responsable de la cellule recrutement du club de Jean-Michel Aulas. Depuis, l’ancien joueur s’est fait très discret, au point même que certains se demandaient s’il avait encore un rôle dans l’organigramme de l’OL. Et ces rumeurs ont rejailli suite au coup de balai donné dans la foulée du départ de Rudi Garcia, Juninho semblant être réellement le seul à peser dans les choix de Lyon au mercato. Mais contre toute attente, non seulement Bruno Cheyrou est toujours à Lyon, mais en plus il donne entière satisfaction aux dirigeants rhodaniens, et surtout au directeur sportif brésilien. C’est ce que Le Progrès confirme ce mercredi, alors que l’Olympique Lyonnais s’est mis en quête de renforts offensifs à même de convenir à Juninho et à Peter Bosz.

Cheyrou reste dans l'ombre de Juninho à Lyon

Le quotidien régional rassure donc ceux qui s’inquiétaient pour Bruno Cheyrou. « Il est toujours recruteur à l’OL, poste qu’il occupe depuis un an. Il est peu dans l’actualité, mais est dans le projet. Peu en avant sur le plan médiatique, il a paraît-il un très bon œil. À écouter », précise le média. Cela tombe bien, car avec le changement d'entraîneur et de philosophie de l'Olympique Lyonnais, tout cela avec une baisse des moyens financiers, la cellule recrutement du récent quatrième de Ligue 1 va avoir besoin de faire des choix très judicieux. L'occasion pour Bruno Cheyrou de montrer qu'effectivement il a toujours du flair, même s'il agit dans l'ombre de Juninho. C'est d'ailleurs comme cela qu'il s'était présenté il y a un an : « C'est lui le boss. Je suis là pour l'aider dans sa tâche. »