OL-OM, bataille à 8 millions d'euros pour Veretout !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, l’OL et l’OM ont jeté leur dévolu sur Jordan Veretout, l’international français de l’AS Roma.

Cet été, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont adopté deux stratégies différentes sur le marché des transferts. En effet, l’OL a distribué de gros salaires à des joueurs d’expérience tels que Tolisso ou Lacazette tandis que l’OM a principalement fait le choix des paris et de la jeunesse avec Touré ou encore Luis Suarez. En revanche, les deux rivaux de la Ligue 1 se retrouvent sur une piste lors de ce mercato estival, celle menant à Jordan Veretout. A en croire les informations livrées ce lundi par Il Messaggero, les deux Olympiques de notre championnat de France sont en effet les deux principaux courtisans de Jordan Veretout, en fin de contrat avec l’AS Roma en 2024. Mais pour l’heure, ni l’OL ni l’OM n’a formulé une offre suffisamment élevée pour convaincre le club de la Louve de le laisser partir.

L'OL et l'OM à fond sur Jordan Veretout, mais...

En effet, le média italien dévoile que l’OL et l’OM n’ont pas proposé plus de 8 millions d’euros pour s’attacher les services de Jordan Veretout. A la surprise générale, le journal indique par ailleurs que José Mourinho aimerait conserver l’international français. Toutefois, le « Special One » ne s’opposera pas au départ de Veretout en cas d’offre satisfaisante au-dessus de la barre des 10 millions d’euros. Il faut dire qu’à ce poste de milieu de terrain, l’AS Roma espère accueillir en début de semaine un certain Georginio Wijnaldum en provenance du PSG dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Dès lors, le temps de jeu de Jordan Veretout, qui n’est déjà plus titulaire à la Roma depuis six mois, risque encore de diminuer. Reste maintenant à voir qui de l’Olympique Lyonnais ou de l’Olympique de Marseille s’approchera au plus vite des exigences de la Roma. Une chose est certaine, les deux clubs sont à la recherche d’un milieu défensif et sont actifs dans ce dossier…