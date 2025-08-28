OL-OM n'affiche pas complet, les prix sont choquants

Dans : OL.

Dimanche soir, l'affiche de gala entre l'OL et l'OM ne fera pas le plein du Groupama Stadium. Les tarifs proposés font bondir pas mal de supporters lyonnais.

Les 59.200 places du stade lyonnais ne seront pas toutes occupées, dimanche, au moment du coup d'envoi du choc de la Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, et cela n'est pas dû à l'interdiction de déplacement des supporters phocéens décidée par les autorités régionales. Car à quelques jours de cette rencontre entre deux formations ambitieuses, la billetterie peine à dépasser les 50.000 tickets vendus, ce qui est une véritable déception. Même si l'ambiance sera très chaude, l'OL espérait probablement afficher complet, mais ça ne sera pas le cas, puisque le compte spécialisé Gones Billetterie pense que cela se finir à 53.000 places.

L'OL ne remplira pas le Groupama Stadium

Du côté des supporters lyonnais, on pointe un responsable, à savoir celui qui a décidé du prix des tickets, jugés clairement trop chers pour le grand public. Même si l'OL a proposé des billets supplémentaires à ses abonnés, ce jeudi, il fallait débourser au minimum 85 euros pour acheter une place pour cette rencontre, et encore, vous êtes placés en virage dans la couronne la plus haute du Groupama Stadium. « On réserve une place ou une place pour un vol aller direction Miami avec ces prix ? », fulmine sur X (anciennement Twitter) un supporter de l'OL parmi tant d'autres. Et tout le monde espère désormais que l'Olympique Lyonnais va brader au dernier moment les billets afin que le stade soit plein. L'OL a déjà fait ce genre d'opération commerciale de dernière minute, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.