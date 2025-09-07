OL-OM ‍: Michele Kang explique ce geste controversé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, l'OL prenait le meilleur sur l'OM en Ligue 1, pour le plus grand bonheur de Michele Kang. Mais la nouvelle boss des Gones veut mettre fin à certains comportements gênants au sein des tribunes du Groupama Stadium.

L'OL a revu ses ambitions à la baisse en Ligue 1 mais force est de constater que les Gones ont pour le moment réalisé un début de saison parfait. Michele Kang, nouvelle figure forte des Gones, veut redonner de la stabilité à Lyon, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le chapitre John Textor a marqué les esprits et l'OL a besoin de retrouver certaines valeurs. Michele Kang veut notamment que certains comportements en tribunes cessent. Et contre l'OM il y a quelques jours, elle s'en est même prise aux amoureux de l'OL qui passaient leur temps à faire des doigts d'honneur aux dirigeants marseillais assis près d'elle.

Michele Kang pas là pour se faire des amis

Ce dimanche dans l'un de ses posts X, Thibaud Vezirian, qui a interrogé la présidente de l'OL en marge de la rencontre des féminines face à l'OM, a en effet indiqué : « Avant match OL vs OM féminin (à suivre à 17h30 sur Canal). Michelle Kang nous explique que son geste lors de l'Olympico masculin n'avait rien d'une "macarena" ou d'une volonté de faire siffler la fin du match... La boss de l'OL et des Lyonnes demandait à des supporters d'arrêter de faire des doigts d'honneur aux dirigeants marseillais assis près d'elle ». Michele Kang n'est pas à Lyon pour se faire que des amis et veut rétablir l'ordre. Pas sûr qu'elle soit écoutée pour les doigts d'honneur mais le Groupama Stadium devra s'y faire. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca iront sur la pelouse du Stade Rennais avec pour mission de ramener une quatrième victoire en autant de matchs disputés. Et ça, il fallait le prévoir.