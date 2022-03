OL-OM : Les billets ne seront pas remboursés, Lyon s'explique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rejoué à huis clos le 1er février dernier, le match OL-OM devait initialement se dérouler devant du public le 21 novembre.

La faute à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, ce choc de la Ligue 1 a finalement été définitivement interrompu et a été donné à rejouer à huis clos. En toute logique, les supporters de l’Olympique Lyonnais qui étaient présents à la date initiale et qui ont finalement vu cinq petites minutes de match avant l’interruption attendaient de connaitre la nature du geste commercial de l’OL. Le suspense a été levé ce mardi et Jean-Michel Aulas a décidé qu’il n’y aurait pas de remboursement pour les détenteurs d’un ticket du match OL-OM.

« L’Olympique Lyonnais souhaite vous remercier pour votre patience face à la situation inédite rencontrée sur le match OL-OM. Afin de réparer les désagréments occasionnés, et les préjudices de toutes natures subis, et dans le respect de nos conditions générales de vente, l’Olympique Lyonnais propose ainsi à toutes les personnes détentrices de billet(s), hors abonnement, lors de la rencontre du 21 novembre dernier de bénéficier du dispositif suivant : tout titulaire d’un billet pourra bénéficier de deux invitations pour un match de Ligue 1 à choisir avant la fin de saison » a expliqué l’OL dans un message adressé aux supporters munis d’un ticket pour le match Lyon-Marseille.

Un beau geste commercial de l'OL

Les supporters de l’OL ne bénéficieront donc pas d’un remboursement mais d’un beau geste commercial de la part de l’Olympique Lyonnais, qui veut profiter de la situation pour remplir son stade au maximum lors de la fin de saison. Les supporters rhodaniens auront du beau choix d’ici la fin de la saison avec les réceptions de Rennes, d’Angers, de Bordeaux ou encore Nantes. En revanche, et au grand dam de certains supporters de l’Olympique Lyonnais, cette offre ne comprend pas le match de Ligue Europa contre les Portugais du FC Porto.