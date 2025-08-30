OL-OM ‍: Les arbitres menacent les supporters lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM seront absents dimanche soir pour le match entre Lyon et Marseille. Mais la direction de l'arbitrage prévient les fans de l'OL que des chants injurieux contre le club phocéens donneront lieu à des sanctions.

Cela est passé inaperçu, car cela n'a pas duré très longtemps, mais le week-end dernier, la rencontre entre Lyon et Metz a été brièvement interrompu par l'arbitre en raison de chants injurieux à destination de John Textor. Et forcément, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour se dire que lors du match OL-OM, des chants pourraient également tomber des tribunes, mais cette fois à destination de l'Olympique de Marseille et de ses supporters. Ce match étant la première très grosse affiche diffusée par Ligue 1+, ce qui lui donnera une caisse de résonance importante, la direction nationale de l'arbitrage a d'ores et déjà prévenu que le moindre dérapage verbal dans les tribunes du Groupama Stadium sera sanctionné.

Les supporters de l'OL vont devoir bien se tenir

S'exprimant dans Le Progrès, Antony Gautier, le patron des arbitres français, ne rigole pas avec ce sujet et prévient les supporters de l'OL que ce sera tolérance zéro. « À partir du moment où un incident à caractère discriminatoire peut survenir dans une tribune, quelle que soit la compétition, ça doit faire l’objet d’une interruption du jeu par l’arbitre. Nous ne pouvons plus tolérer ce genre d’agissements dans les enceintes de football. Et il n’y a pas de différences entre propos homophobes, racistes, haineux… Tout propos discriminatoire doit entraîner l’interruption de la rencontre », prévient l'ancien arbitre, qui sait que les autorités politiques seront à l'affût du moindre problème. Et l'on peut compter sur François Letexier, qui officiera dimanche soir lors du match OL-OM pour faire appliquer cette règle.