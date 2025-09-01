OL-OM ‍: Le but lyonnais finalement accordé à Pavel Sulc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Considéré dans un premier temps par la LFP comme un but contre son camp de Leonardo Balerdi, c'est finalement Pavel Sulc qui est désormais officiellement considéré comme celui qui a marqué le but de la victoire de l'OL-OM.

« Après étude des images, la Commission des Compétitions de la LFP a attribué au néo-Lyonnais l’unique but du choc entre l'OL et l’OM, inscrit dimanche à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Après un premier contre de Balerdi, le ballon retouché par Sulc était initialement cadré avant la dernière intervention du Marseillais. Recruté début août au Viktoria Plzen, l’attaquant de 24 ans cumule donc 1 but et 1 passe décisive en 3 apparitions avec les Lyonnais », précise la Ligue de Football Professionnel au lendemain de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille.