OL-OM : Aulas veut des meilleurs arbitres !

Dans : OL.

Championnat, Coupe de France et bientôt Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas enchaine les matchs lui aussi. Il a envoyé une sacrée salve après le match face à l’OM.

Le président de l’OL, qui devait se mettre en retrait cette saison avec la nomination de Juninho, occupe l’espace médiatique depuis l’automne et monte clairement en puissance à l’image que les matchs couperets vont s’enchainer. Dimanche, il avait pris la parole pour fustiger l’arbitrage, en raison du carton rouge oublié à Presnel Kimpembe en première période du match face à Lyon. Ce mercredi, malgré le succès face à l’OM, Aulas a sorti les crocs et a clairement visé les arbitres, leur demandant de s’améliorer promptement pour arrêter de pourrir les matchs.



« Le VAR a fonctionné, sauf une fois en première période. Je pense qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Si on avait marqué le penalty, l'affaire aurait été entendue plus vite. Je pense même qu'il y a encore eu une petite erreur sur le hors-jeu qui n'y était pas en première période et qui aurait dû conduire à sortir le carton rouge car c'était à nouveau une situation de but annihilée. J'espère que tout le monde va se mettre au travail pour que les décisions sur le terrain soient équitables et homogènes, que les mêmes fautes produisent les mêmes effets », a balancé le dirigeant lyonnais devant les médias après le match. Une référence à une action annulée en raison d’un hors-jeu, alors qu’Alvaro avait en effet commis une faute grossière derrière. Un coup de pression à l’ancienne pour Jean-Michel Aulas, qui a toujours la pêche et ne laisse rien passer, même quand le résultat est au rendez-vous.