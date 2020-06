OL : OL-TV plus fort sans Canal +, Aulas en rêve

Dans : OL.

A compter de la fin du mois de juillet, la chaîne TV officielle de l’Olympique Lyonnais va disparaître des offres de Canal +.

Un rude coup dur pour Jean-Michel Aulas, quand on sait que ce partenariat rapportait 1 ME par an au club rhodanien. Heureusement, l’Olympique Lyonnais est parvenu à prolonger ses contrats avec SFR, Bouygues Telecom ou encore Free. Surtout, le 7e de Ligue 1 compte sur son service numérique (OL Play) vendu 2,99 euros par mois aux nouveaux abonnés afin de favoriser l’accès à la chaîne. Dans les colonnes de L’Equipe, le directeur général adjoint de l’OL Harry Moyal s’est exprimé sur l’avenir de la chaîne de télévision du club. Avec une belle dose de confiance…

« Ce n’est pas rétrograde de vouloir maintenir une chaîne de télé linéaire. On continue à penser que cela fait partie de l’arsenal des médias club pour toucher le plus grand nombre, notamment les plus de 40 ans qui ont une consommation des médias qui passe principalement par la télé. Voilà pourquoi c’est primordial pour nous de continuer OL TV. Outre l’actualité de nos équipes masculine, féminine et des jeunes, on souhaiterait traiter de plus en plus l’actualité de notre franchise américaine OL Reign. On discute également avec l’ASVEL pour suivre leur actualité sur le basket et l’e-sport aura aussi de la place dans notre programmation » a indiqué le dirigeant lyonnais, dont l’objectif est de faire d’OL-TV une chaîne tout aussi suivie que par le passé, malgré l’arrêt du partenariat avec Canal +. L’objectif ne sera pas simple à atteindre pour l’Olympique Lyonnais quand on connaît la puissance du réseau de la chaîne cryptée et le nombre d’abonnés qu’il draine.