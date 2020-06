OL : OL-TV mis KO par Canal+ !

Dans : OL.

La chaîne TV de l'Olympique Lyonnais ne sera plus proposée sur MyCanal, et cela aura forcément un impact très négatif.

Il y a quelques années encore les supporters de football avaient accès à quelques chaines sur MyCanal, on pense évidemment à OM-TV, à Girondins TV et à OL-TV. Si les deux premières ont disparu du principal diffuseur français, lequel payait pour les distribuer, le média de l’Olympique Lyonnais tenait bon et proposait chaque jour des programmes et des émissions en direct. Mais selon Gaël Berger, journaliste pour Radio Scoop, le contrat entre Canal+ et OL-TV n’a pas été reconduit et la chaîne va donc disparaître de MyCanal et de Canalsatellite. La fin de ce contrat est évidemment un rude coup pour le média de Jean-Michel Aulas, car c’est évidemment le budget d’OL-TV qui va subir le choc, la manne financière apportée par Canal+ n'étant pas négligeable.

Selon le journaliste lyonnais, si OL-TV sera toujours présente sur Youtube et sur les réseaux sociaux, mais également via OL-Play, il est évident qu'un régime drastique va être imposé à la chaîne de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, le club rhodanien n'a pas communiqué concernant l'avenir de ses émissions phares que sont OL Night System et OL Access. Autrement dit, il n'y aura bientôt plus aucune chaîne d'un club de Ligue 1 sur un diffuseur national, là où dans d'autres pays européens les supporters ont tous accès à une chaîne spécifique.