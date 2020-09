OL : Offres allemandes pour Reine-Adélaïde, Lyon en alerte !

Dans : OL.

Les propos de Reine-Adélaïde ont été entendus en Bundesliga. L'Olympique Lyonnais va avoir des offres au mercato.

En indiquant qu’il ne se sentait pas réellement chez lui à l’Olympique Lyonnais, et qu’il envisageait sérieusement de partir un an seulement après avoir rejoint l’OL en provenance du SCO moyennant 25ME, Jeff Reine-Adélaïde a envoyé un message clair à toute l’Europe. Et visiblement cela a été reçu 5 sur 5 puisque selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas va rapidement avoir plusieurs offres sur son bureau pour un milieu de terrain dont Juninho a clairement dit cette semaine qu’il n’était pas transférable. La première attaque viendra d’Allemagne, et plus précisément de Leverkusen. Le club, qui vient de toucher 100ME suite à la vente de Kai Havertz à Chelsea, devrait concrétiser son intérêt pour Jeff-Reine Adélaïde, lequel aurait déjà été informé de l’éventuelle offre de Leverkusen, et qui y serait très sensible.

Autre club à l’affût, le Hertha Berlin où le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pourrait retrouver Lucas Tousart, désormais en Allemagne après la fin de son prêt de six mois à l'OL. Là encore, des contacts auraient déjà été pris entre le club allemand et l’entourage de Jeff Reine-Adélaïde afin de préparer le terrain. « Quelle serait la réaction de Lyon en cas d’une belle offre et d’une plus-value non négligeable ? Il sera intéressant de guetter la réaction lyonnaise (...) L’ancien Lensois ne pourra donc pas couper rapidement avec un dialogue nourri avec ses dirigeants. Son avenir immédiat se jouera sans doute là », explique le quotidien sportif. Autrement dit, si Lyon n'arrive pas à vendre un cador offensif, alors Jean-Michel Aulas pourrait réfléchir à ce que les clubs allemands lui proposent pour Reine-Adélaïde.