OL : Offre de 25 ME pour Marcelo, la réponse lyonnaise est bluffante

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Acheter un joueur de 31 ans pour 8 ME et le revendre un an plus tard pour 25 ME, beaucoup de clubs en Europe rêvent de le faire.

Pas Lyon qui vient de refuser une offre copieuse de la part de West Ham pour Marcelo, annonce Goal. Selon le média, le club anglais, qui avait déjà tenté sa chance à 18 ME la semaine dernière, est revenu à la charge avec une offre améliorée à 25 ME pour le défenseur central brésilien. Dès réception de l’offre, Jean-Michel Aulas s’y est opposé, expliquant qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’ancien du Besiktas. Même à ce prix-là. Une décision inattendue sur le plan financier, mais qui s’explique facilement sur le plan sportif, puisque l’OL, qui a déjà vendu Diakhaby dans ce secteur de jeu, n’a pas trouvé de recrues à se mettre sous la dent pour le moment.

Toutefois, la partie est loin d’être terminée car Marcelo ne comprend pas cet acharnement lyonnais à ne pas le vendre, et se voit déjà répondre favorablement à l’appétissante offre de West Ham. Il faut dire que les Hammers lui offrent un salaire amélioré à 3 ME, et un contrat sur cinq ans, chose incroyable à son âge. De quoi le convaincre de faire le grand saut, et désormais le club anglais mise sur un bras de fer entre Marcelo et l’OL pour provoquer ce transfert. De son côté, Aulas a proposé à son défenseur central un contrat amélioré et rallongé, histoire de s’assurer de sa loyauté pour cet été. La partie est serrée, et monte dans des sphères inimaginée pour un joueur de 31 ans.