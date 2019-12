OL : Nzonzi ruine les espoirs de Lyon cet hiver !

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais devrait se montrer extrêmement actif au mercato. L’ambition du club rhodanien est notamment de recruter un joueur par ligne…

Au milieu de terrain, un profil fait l’unanimité en interne, celui de Steven Nzonzi. Rudi Garcia, qui désirait recruter le champion du monde 2018 à Marseille, est emballé par la perspective de récupérer le joueur actuellement prêté par Rome à Galatasaray au mercato. Néanmoins, ce dossier s’annonce extrêmement délicat à boucler pour la direction de l’Olympique Lyonnais. Car en plus d’être courtisé en Chine et en Angleterre, le milieu de terrain de 32 ans ne semble pas hyper emballé à l’idée de jouer en France.

Nzonzi aimerait rejoindre l'Angleterre

En effet, Le 10 Sport affirme que l’ambition ultime de Steven Nzonzi est d’atterrir en Angleterre lors du mercato hivernal. S’il n’exclut pas à 100 % un transfert en Ligue 1, le joueur a clairement fait comprendre à ses représentants que son ambition était de jouer Outre-Manche. Ces dernières heures, une piste a pris de l’épaisseur pour Steven Nzonzi, celle menant à Everton. Invaincus depuis la venue de Carlo Ancelotti, les Toffees aimeraient se renforcer au milieu de terrain, et le profil de l’ancien milieu de terrain du FC Séville plairait particulièrement. Reste à voir si l’Olympique Lyonnais trouvera les arguments, sportifs et financiers, pour convaincre Steven Nzonzi de rallier la France. A six mois de l’Euro 2020, le club rhodanien a forcément des choses à faire valoir…