OL : Nouvelle piste surprise pour Reine-Adélaïde

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jeff Reine-Adélaïde pensait pouvoir relancer sa carrière en signant cette semaine à Séville. Mais le joueur a été renvoyé à Lyon après la visite médicale. Le dossier n'est pas fermé.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, en accord avec Laurent Blanc, ont décidé de faire de la place dans le vestiaire. Et pour cela, des joueurs sont prêtés, comme cela est par exemple le cas de Romain Faivre à Lorient, et comme cela a failli être le cas pour Jeff Reine-Adélaïde. Il y a quelques jours, le milieu offensif de 25 ans, qui est lié jusqu’en 2024 avec l’OL, était parti pour Séville où Monchi et Jorge Sampaoli avaient flashé pour lui. Cependant, le joueur lyonnais a vite déchanté puisqu’après avoir passé sa visite médicale, les responsables du club andalou lui ont signifié qu’il pouvait repartir vers la capitale des Gaules, estimant que le joueur n’était pas au top de sa forme, l’Olympique Lyonnais étant même soupçonné par Séville d’avoir réécrit la réalité concernant l’état physique de son joueur. Retour à la case OL pour Reine-Adélaïde, oui mais…

Reine-Adélaïde prêté à la dernière minute du mercato ?

Laurent Blanc semble avoir intégré le fait que le milieu de terrain va finir la saison dans son effectif. « Vous imaginez dans quel état d’esprit il est. Il a une possibilité concrète de trouver du temps de jeu dans une belle équipe. Malheureusement, ça s’est pas fait (…) Ce garçon doit passer par ces chemins durs, répétitifs l’a fait une fois, il peut le faire deux fois », a confié l’entraîneur lyonnais avant le match de ce dimanche à Ajaccio. Cependant, une éclaircie pourrait intervenir dans le dossier de Jeff Reine-Adélaïde, car ce dimanche L’Equipe affirme que finalement un autre club que Séville pourrait négocier avec les dirigeants lyonnais. « Jeff Reine-Adélaïde a une nouvelle touche et il n’est pas certain de rester », affirme Hervé Penot sans en dire plus sur le club susceptible de recruter le milieu lyonnais d’ici mardi prochain minuit. Santi Aouna, l'équipe en question serait le SCO Angers.