OL ‍: Nouvelle catastrophe à 23 ME pour Textor

Par Hadrien Rivayrand

Afin de faire de la place dans son effectif, l'OL décidait l'été dernier de prêter Orel Mangala à Everton. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu pour le Belge du côté de Liverpool.

L'OL fait face à de graves problèmes financiers. John Textor passera prochainement devant la DNCG pour connaitre son sort. Et les motifs d'inquiétude sont nombreux. Cependant, l'Américain a dégraissé ce qu'il pouvait ces derniers mois afin d'avoir un effectif plutôt cohérent. L'été dernier, Orel Mangala avait notamment été prêté à Everton sans option d'achat mais avec l'espoir que le milieu de terrain belge puisse suffisamment se montrer pour être vendu. Malheureusement pour lui, sa saison aura été gâchée en janvier par une grave blessure au ligament croisé antérieur d'un genou. De ce fait, Everton ne va même pas tenter un mouvement pour l'ancien de Nottingham Forest.

L'OL va devoir prendre une décision avec Mangala

Selon les informations de TeamTalk, le club de Liverpool ne veut en effet pas prendre de risques et va renvoyer Mangala à l'OL. Le Belge est encore sous contrat avec le club rhodanien jusqu'en juin 2028. Il possède une belle valeur marchande mais cette dernière sera certainement revue à la baisse du fait de sa blessure. Outre Mangala, Everton ne conservera également pas Jack Harrison, Jesper Lindstrøm et Armando Broja, qui n'ont pas convaincu. Si l'OL ne pouvait pas vendre Mangala, ce dernier pourrait bien finir par rester et faire partie du nouveau projet des Gones, surtout si ces derniers ne pouvaient pas recruter cet été. Depuis son arrivée dans le Rhône en janvier 2024, le joueur de 27 ans a joué une dizaine de matchs avec les Gones. Il avait coûté plus de 23 millions d'euros à l'OL au moment de son arrivée en provenance de Nottingham Forest...