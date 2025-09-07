OL ‍: Niakhaté blessé au genou, Lyon craint le pire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Convoqué par le Sénégal, Moussa Niakhaté est sorti sur blessure vendredi soir lors du match contre le Soudan. Le défenseur de l'OL est touché au genou, et il a été renvoyé vers Lyon.

L'Olympique Lyonnais regarde avec angoisse les matchs internationaux que ses joueurs sont appelés à disputer. Et c'est le cas concernant Moussa Niakhaté, qui a joué en fin de semaine avec le Sénégal contre le Soudan dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. Et malheureusement, le défenseur de l'OL, vrai cadre de Paulo Fonseca depuis le début de saison, a reçu un coup sur le genou droit qui l'a obligé à quitter ses coéquipiers. Dans un premier temps, Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, s'est montré rassurant, affirmant que Moussa Niakhaté serait disponible pour le match contre le Congo, mardi soir. Mais finalement, après avoir passé des examens, le joueur de l'Olympique Lyonnais est forfait pour cette rencontre très importante.

Une IRM confirme la blessure du défenseur lyonnais

La FSF informe que Moussa Niakhaté, blessé au genou lors du match contre le Soudan, a passé une IRM ce samedi qui a confirmé son indisponibilité. Il est donc forfait pour le match contre la RD Congo, mardi. Prompt rétablissement Moussa. 🙏 https://t.co/6ZO6ni50UI pic.twitter.com/n5Pm2Os4r9 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 6, 2025

Sans en dire plus sur la gravité de blessure au genou de Moussa Niakhaté, la fédération sénégalaise a précisé que le défenseur de l'OL avait passé samedi une IRM et qu'il devait renoncer au deuxième match de son pays lors de la trêve internationale. Reste à savoir dans quel état le staff médical de l'Olympique Lyonnais va retrouver son joueur. S'il s'agit d'un simple hématome après un coup reçu sur le genou, alors cela devrait bien se finir, mais forcément du côté de Lyon, on va trembler jusqu'au bout en attendant le retour de Moussa Niakhaté dans la capitale des Gaules.