OL : Neymar n'a presque rien, Rudi Garcia met la pression

C’est ce mercredi que se réunit la commission de discipline de la LFP pour statuer notamment sur les évènements du week-end dernier.

Rudi Garcia ne l’a bien évidemment pas oublié, et il ne compte pas se priver bien longtemps de Thiago Mendes. Il faut dire que le Brésilien est devenu ces derniers temps un maillot fort du milieu de terrain, avec un présence athlétique certaine et une distribution du jeu intéressante. Sa fin de match face au PSG a toutefois été mouvementée, avec un gros tacle sur Neymar qui lui a valu un carton jaune, transformé en rouge après visionnage de la vidéo. Si le tacle est assez spectaculaire, le fait que Neymar ne soit pas blessé gravement peut aussi compter dans le verdict final. En tout cas, Rudi Garcia ne comprendrait pas que le Brésilien de l’OL prenne cher ce mercredi, et il l’a fait bien comprendre.

« J’espère une décision juste de la part de la commission, qu'elle sera indulgente car tout le battage médiatique ne me plaît pas. Je ne conteste pas la faute. En plus de faire un match fantastique, il a joué le ballon et a eu la malchance que le pied de Neymar se bloque sous sa fesse. Ça ne méritait pas l'expulsion. Je suis très content que ça soit une blessure très légère et qu'il puisse rejouer très vite. (Les attaques sur Thiago Mendes) On parle de respect, mais le mot est galvaudé. Il n'y a jamais eu autant d'insultes et de menaces de mort sur les "réseaux cas sociaux". Il y a plein de choses bafouées. On n'est pas ici pour parler de politique, mais on voit combien le monde est secoué. C'est un peu le monde à l'envers : ce sont les policiers qui sont dans la mire des médias et non pas les casseurs, par exemple. On est dans un monde sens dessus dessous. Il faut arrêter cette course à la polémique. J’espère que pour Thiago, il y aura une sanction juste », a demandé l’entraîneur lyonnais, qui devra en tout cas se priver de son joueur pour le match de ce mercredi face à Brest.