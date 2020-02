OL : Neymar à Lyon, pourquoi c'est impossible ?

Dans : OL.

Souvent attaqué pour être trop prudent dans son recrutement, l'Olympique Lyonnais n'a jamais et n'aura jamais l'intention de s'offrir des joueurs ayant les exigences financières d'un Neymar. Explications.

Comme le raconte ce dimanche Le Progrès, les réseaux sociaux sont souvent agressifs à destination de Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais étant parfois accusé d’être trop prudent dans ses choix au mercato. Et cela même si cette saison le club rhodanien a dépensé près de 150ME pour renforcer l’OL. Mais forcément, quand on veut essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain, faire signer Toko-Ekambi ou Jean Lucas ne provoque pas le rêve absolu. Cependant, Jean-Michel Aulas a quand même démontré ses qualités d’homme d’affaires, et le patron de l’Olympique Lyonnais assume clairement son choix de ne pas tomber dans la folie des salaires.

Le quotidien régional le rappelle, pour s’offrir un Neymar ou un joueur aussi sexy, l’OL devrait lâcher un salaire à côté duquel celui d’un Memphis Depay ressemble au SMIC. « Plus que le montant du transfert, c’est le salaire qui pose problème. Les estimations sur le poids salarial de Memphis, qui a le plus gros revenu de l’OL, tournent autour de 6ME annuels, charges comprises. Moins de deux mois des émoluments de Neymar au PSG ! Surtout, l’OL veille jalousement sur un certain équilibre salarial de son vestiaire, pour éviter les tensions internes. De plus, il s’est fixé comme règle, depuis son introduction en Bourse, de ne pas dépasser la barre des 50% du produit des activités pour ses frais de personnel », explique François Guttin-Lombard. Reste à savoir si entre Memphis Depay et Neymar, il n’y a pas la place pour un ou deux joueurs de prestige, même si l’Olympique Lyonnais sait qu’en la matière la concurrence n’est pas française, mais surtout européenne.