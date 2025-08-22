Nemanja Matic (ex-OL) rebondit en Italie

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Libéré de son contrat le 14 août dernier avec l'Olympique Lyonnais, Nemanja Matic est déjà sur le point de trouver un nouveau club. A 37 ans, le milieu de terrain serbe va rebondir à Sassuolo, en Italie.

L'aventure à l'Olympique Lyonnais aura été plus courte que prévu. Après un bras de fer avec le Stade Rennais, Nemanja Matic quittait une Bretagne dans laquelle il n'arrivait pas à se plaire pour rejoindre le Rhône en janvier 2024. A l'époque, il avait signé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2026. Mais les déboires financiers du club lyonnais ont obligé la direction à prendre des mesures drastiques. Les plus gros salaires du club étant déjà partis, il ne manquait plus qu'à trouver une solution pour alléger la masse salariale des quelque 400 000 euros brut mensuels du Serbe.

« L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Nemanja Matić pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2026 », ont ainsi annoncé les Gones le 14 août dernier. Sans club, mais désireux de continuer sa carrière, l'ancien de Manchester United et de Chelsea a trouvé un point de rebond.

Nemanja Matic file en Italie

OL : Contrat résilié, Matic pose encore problème https://t.co/SB0jfP4QeP — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2025

À en croire les informations rapportées par Gianluca Di Marzio, Nemanja Matic a trouvé un accord avec Sassuolo pour une signature en tant qu'agent libre. Le célèbre journaliste italien indique que le milieu de terrain serbe s'est entendu avec la formation italienne pour un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Le deal avait pris une ampleur importante ces derniers jours, alors que les agents du joueur avaient été aperçus à Milan avec Fabio Grosso et Giovanni Carnevali, respectivement entraineur et PDG de Sassuolo.

Un point de chute intéressant pour celui qui se rapproche doucement de la fin de sa carrière de joueur. Il rejoint une équipe de Sassuolo qui a roulé sur la Serie B la saison dernière pour valider son retour dans l'élite et qui entend bien y rester.