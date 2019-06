OL : Ndombele vendu, Aulas joue la montre et on sait pourquoi

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, l’Olympique Lyonnais s’active en coulisses. Le club rhodanien, qui a trouvé un accord pour la venue de Jean Lucas en provenance de Santos, devrait accélérer dans les prochains jours afin de recruter Thiago Mendes. Et tout cela alors que Tanguy Ndombele, annoncé comme partant depuis des semaines, n’a toujours pas fait ses valises. Que les supporters lyonnais ne se fassent pas trop d’espoirs, il reste néanmoins plus que jamais sur le départ.

Mais selon Le Parisien, il ne devrait pas quitter Lyon avant le 1er juillet. « Côté départ, Lyon s'attend à transférer Tanguy Ndombele dans l'été, mais pas avant le 1er juillet, ses comptes étant dans le vert pour l'exercice comptable qui va s'achever. L'ancien Amiénois est notamment courtisé par le Real Madrid, en cas d'échec de la piste Pogba, et Tottenham » explique le quotidien francilien, pour qui l’Olympique Lyonnais n’est donc absolument pas pressé de transférer un joueur qui pourrait rapporter entre 70 et 80 ME à l’Olympique Lyonnais. C’est tout du moins ce que Jean-Michel Aulas espère récupérer grâce au transfert de l’ancien Amiénois. Reste à voir si les clubs intéressés sont prêts à signer un tel chèque pour Tanguy Ndombele…