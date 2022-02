OL : Ndombele, un premier avertissement à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une prestation brillante contre Nice il y a une semaine, Tanguy Ndombele a été nettement moins performant à Lens ce week-end.

Recrue phare de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal, Tanguy Ndombele doit aider le club rhodanien à remonter au classement, si possible jusqu’aux places européennes. Face à Nice le 12 février dernier, le milieu de terrain sous contrat avec Tottenham a livré une prestation magnifique et avait été crédité d’un 8/10 mérité dans les colonnes de L’Equipe. On pensait alors que Tanguy Ndombele allait rouler sur la Ligue 1, comme ce fut le cas juste avant son départ à Tottenham pour 60 millions d’euros il y a deux ans. Mais dès la semaine suivante, à Lens ce week-end, Tanguy Ndombele est retombé dans ses travers en montrant une irrégularité décevante. C’est précisément sur ce point que l’international français doit s’améliorer s’il veut franchir un cap selon Rolland Courbis. Le consultant de RMC a, au contraire, été très élogieux à l’égard de Castelo Lukeba et de Maxence Caqueret.

Courbis met un carton jaune à Ndombele

« J’ai encore vu Caqueret contre Lens et sincèrement, c’est un joueur qui m’impressionne à tous les matchs. Lui ainsi que Lukeba qui est pour moi un très bon arrière central de notre pays a été très bons à Lens. Au rayon des joueurs plus décevants je mettrais Thiago Mendes ou encore Ndombele. J’attends avec impatience de voir le prochain match car le problème de Ndombele, c’était l’irrégularité. Là, il vient de faire un top match contre Nice et un match plus décevant à Lens. Ce n’était pas évident non plus de jouer avec cette tempête à Lens donc on va attendre un peu. Ce sera un beau test contre Lille » a analysé Rolland Courbis au micro de RMC. Tanguy Ndombele sait maintenant ce qu’il lui reste à faire pour passer un cap, échapper aux critiques et pourquoi pas prétendre à une place dans le groupe de l’Equipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.