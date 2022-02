OL : Ndombele ramène déjà une chose à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On ne sait pas encore s'il fera ses débuts ce samedi soir à Louis II avec Lyon, mais Tanguy Ndombele a déjà apporté des choses dans le vestiaire de l'OL.

En 48 heures, les supporters de Lyon ont enregistré la signature de Tanguy Ndombele, celle de Romain Faivre et en cadeau bonus, mais que cadeau, une victoire ultra-précieuse contre l’Olympique de Marseille dans un match à rejouer en Ligue 1. Un vrai rayon de soleil au-dessus d’un club qui depuis des mois empilait les galères et les événements extrêmement négatif. L’Olympique Lyonnais doit désormais confirmer contre l’AS Monaco sa capacité à enchaîner les victoires à l’entame d’un mois de février qui verra l’équipe de Peter Bosz affronter après l’ASM, Nice, Lens et Lille. Un calendrier démentiel dans la lutte pour un ticket européen, et pourquoi pas la Ligue des champions, puisque l’OL est revenu à 8 points de Nice et 9 de l’OM, qui a joué et gagné un match en plus. Le challenge est donc énorme pour Anthony Lopes et ses coéquipiers, mais le gardien de but lyonnais ne masque pas que le moral est revenu dans le vestiaire, notamment depuis que Tanguy Ndombele est revenu.

Ndombele a ramené de la joie à Lyon

Le portier international portugais de Lyon l’avoue, avoir vu revenir le joueur de Tottenham au dernier jour du mercato d’hiver a été un vrai bonheur et une bouffée d’air pur à l’OL. « Ça fait plaisir de le retrouver. Ça rappelle de bons souvenirs. C’est quelqu’un qui a toujours la banane, toujours en train de rigoler. Des fois il peut paraître autrement, mais pour le connaître personnellement, c’est un bon vivant et on en a besoin », explique Anthony Lopes, qui confirme que l’effectif lyonnais manquait de joie de vivre ces derniers mois et que la signature de Tanguy Ndombele a permis de changer la donne en la matière. Si en plus sportivement cela commence à sourire aussi, alors la deuxième partie de la saison 2021-2022 de l'Olympique Lyonnais pourrait être radicalement différente.