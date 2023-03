OL : Nantes largement supérieur à Lyon, c'est validé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le FC Nantes a ramené un point précieux du Groupama Stadium. Pour autant, les Canaris peuvent avoir des regrets de ne pas avoir battu un OL friable selon certains.

Le FC Nantes vit une saison riche en émotion. Les hommes d'Antoine Kombouaré devaient jouer en début de saison la Coupe de France, la Ligue Europa et la Ligue 1. De quoi inquiéter pas mal d'observateurs, alors que l'effectif nantais n'est pas des plus pléthoriques. Mais finalement, le FC Nantes fait le travail. Sur la scène européenne, le club aura en plus vécu de belles émotions. En Coupe de France, les Canaris ont encore la possibilité de remporter le titre, ce qui serait d'ailleurs le deuxième d'affilée. En Ligue 1, le maintien est très certainement assuré. Ce vendredi soir à Lyon, Nantes a ramené un point précieux, mais qui a de quoi laisser des regrets. Pour Jonatan MacHardy, l'équipe de Kombouaré méritait la victoire, ce qui a de quoi rassurer ses fans.

Nantes ou l'OL, le choix est vite fait

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et pour lui, les supporters nantais doivent être fiers de leur équipe. « C'est deux points perdus pour Nantes qui était largement supérieur à Lyon. On l'a vu en seconde période quand Nantes a appuyé sur le champignon. La qualité de cet effectif est assez surprenante. Même si tu commences le match sans Blas et Delort, tu as Simon, Mohamed ou Guessand. Il faut juger la saison sur les émotions vécues en coupe d'Europe et pas forcément sur le classement. Le classement va être anecdotique. On était inquiet en début de saison. Et là, Nantes va assurer son maintien et va peut-être encore faire un beau parcours en coupe. Je suis supporter nantais, je suis content », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, plus confiant pour Nantes que l'OL en cette fin de saison, alors que les deux formations s'affronteront le 5 avril prochain pour une place en finale de la Coupe de France.